大陸電動車電池龍頭寧德時代27日晚間公布最新財報。數據顯示，2021年前三季，該公司營收達人民幣（下同）733.61億元，較上年同期增132.73％；前三季淨利潤77.51億元，年增130.9％。其中，第三季營收77.51億元，年增長130.9％；淨利潤32.67億元，年增長130.16％，獲利羨煞不少行業。

證券日報報導，新能源汽車行業上市公司業績表現亮眼，同花順資料統計發現，截至目前，已有131家新能源汽車行業上市公司公布了2021年前三季業績，其中，96家公司2021年前三季淨利潤實現正增長，占比逾七成。其中，有31家公司報告期內實現淨利潤翻倍增長。

報導稱，浙商證券行業策略分析師王敬表示，預計第四季新能源汽車行業仍有較好的行情，主要因素有兩點：一是新能源汽車銷量的超預期；二是國內新能源汽車產業鏈受益於全球電動化。包括寧德時代、億緯鋰能等，都將有不錯表現。乘用車方面，自主品牌在電動智慧化時代崛起勢不可擋，比亞迪、長安汽車等也可期待。