IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)2021年第三季財報遠優於市場預期，多家外資紛紛調升目標價，激勵股價今（28）日續放量勁揚5.83％、再創181.5元新高，早盤維持逾4％漲勢，自14日起漲以來10天已飆漲逾56％。三大法人昨日回補買超4348張。

欣興第三季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利42.15億元，季增近1.31倍、年增達1.64倍，每股盈餘2.87元（EPS），雙創新高。累計前三季歸屬母公司稅後淨利82.26億元、年增達1.41倍，每股盈餘5.6元，已提前創下全年新高。

展望後市，3家外資出具最新報告，認為欣興載板需求持續暢旺，但因非載板需求步入淡季，第四季營收估較第三季高檔略降，但毛利率在有利的售價及產品組合帶動下將續揚，主要受惠高階PC及伺服器貢獻增加，帶動ABF載板平均售價（ASP）持續上漲。

其中，美系外資並看好4大因素將使欣興明年上半年淡季營運維持強勁，包括伺服器需求仍健康、重返辦公室趨勢可能使商用PC需求優於預期，ABF載板含量持續升級趨勢，蘋果新專案平均售價較高，以及桃園ABF載板產能估年增逾10％。

整體而言，由於載板產業前景良好，美系外資預期欣興毛利率及營益率未來2年將持續提升，轉化為可觀的獲利成長，將2021～2023年獲利預期分別11％、4％、5％，每股盈餘年複合成長率（CAGR）估達約45％，維持「買進」評等、目標價自230元調升至260元。

另一家美系外資則預期，受惠國際客戶新產品、更好的售價及產能擴增約20％帶動，將使欣興明年獲利續揚。目前本益比與同業景碩、南電相比明顯偏低，預期市場將出現獲利預期及目標價調升潮，推動股價上漲，維持「加碼」評等、目標價自190元調升至240元。

日系外資則認為，楊梅新廠、蘋果自製CPU及英特爾新平台將推動欣興明年獲利持續成長，市場過度憂慮中國大陸限電造成影響。為反映載板獲利能力，將欣興2021～2023年獲利分別調升47％、16％、15％，維持「買進」評等、目標價自180元調升至207元。