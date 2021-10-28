串流音樂服務商Spotify第三季營收超乎分析師預期。更多的付費用戶簽下了高級服務，以及廣告商不斷在音樂和播客(Podcasts)間投放廣告，皆推升了Spotify業績。

占公司營收多數的高級用戶數達到1.72億戶，略高於分析師預測的1.717億戶。月活躍用戶數增加19%，來到3.81億戶。

Spotify透過在訂閱和不付費用戶顯示廣告，來賺取收入。廣告營收從在疫情嚴重時下滑，在第三季則增加75%，來到3.23億歐元(約3.76億美元)。Spotify也正準備招聘數百名員工，希望能提振廣告銷售。

該瑞典公司還一直大力投資Podcast業務，與蘋果相抗衡，也為美國的Podcast提出付費訂閱平台，並開放廣告業務。

執行長Daniel Ek在接受訪問時表示，已看到Podcast廣大的需求，將吸引更多廣告商。

該公司並未揭露Podcast在廣告中所佔的份額，但Ek表示，年增率為3位數，這對整體廣告業務的成長起了重要的推進作用。

Spotify於2018年透過一系列收購進入Podcast產業，目前在其平台上擁有320萬個播客，高於前一季度的290萬個。

Spotify第三季營收為25.01億歐元，年增27%，季增17%，優於分析師預期的24.5億歐元；毛利為6.68億歐元，毛利率為26.7%；淨利為200萬歐元，優於去年同期的虧損1.01億歐元。

Spotify高級用戶有40%位於歐洲，29%位於美國。

Spotify預計第四季營收為25.4億至26.8億歐元間；擁有1.77億至1.81億個高級用戶。兩項指標都超過分析師預期的26.2億歐元和1.8億個頂級用戶。