大陸餐飲巨頭百勝中國公布季績，公司第三季淨利潤1.04億美元，年減76％，主因經營利潤減少，及對美團按市值計價的股權投資虧損。

公司數據顯示，經調整淨利潤為9600萬美元，年減63％，每股盈利0.24美元，派息0.12美元。百勝中國股價28日盤中上漲1.3％，報455.8港元，成交額有1500萬港元。

期內，公司收入為25.5億美元，年增9％，系統銷售額較2020年同期增加1％，同店（店齡一年以上）銷售額年減7％，餐廳利潤率為12.2％，相對2020年同期為18.6％，主要受同店銷售下降影響。經營利潤為1.78億美元，較2020年同期下降68％。

百勝中國表示，近期大陸出現區域性疫情爆發，以及疫情防控措施的從嚴從緊落實，公司持續預計同店銷售額恢復仍需要時日。由於整體內用量及交通樞紐的客流量受到顯著影響，雖然同店銷售額正在逐漸恢復，但仍低於2020年及2019年疫情前水準。