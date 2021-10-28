28日韓國股市多空交戰，SK海力士股價雖大漲，三星也捎來季報好消息，但市場獲利了結賣壓重，目前KOSPI在3030.54點，小漲5.05點或0.17%。同時，韓元走弱，而公債殖利率則上升。

28日，三星電子最新財報傳出佳音，第3季季報無論在獲利、營利與營收3方面都表現非常亮眼，主要是拜半導體業務持續強勁所賜。不過，第4季有可能因缺料而影響到客戶需求，屆時獲利能否再創新高，挑戰性恐怕不小。

三星電子與SK海力士分別漲0.29%與3.94%，電池製造商LG化學與汽車製造商起亞，也各漲2.79%與2.59%。

路透社28日指出，韓國10月出口可望連續第12個月成長，同時，在能源與原物料價格大漲推升下，韓國通膨可能會衝到近10年來高點。

美元兌韓元匯價在1172.7附近，韓元貶0.23%。

韓國3年期公債殖利率上升8個基本點，至2.119%。