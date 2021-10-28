網友留言。(取自批踢踢)

因應振興五倍券的推出，各部會加碼券於12日起連續四周抽籤，本周為第三周抽籤時間，但仍有不少網友至今0中獎，忍不住在《批踢踢》哀號「會不會一直沒中下去QQ」，釣出不少網友留言。另外，還有粉專特別統計出至今尚未被抽中的末2碼號碼，截至今(28日)中午為止，尚有34組數字未被抽到。

有網友在批踢踢寫下，跟男友都沒抽中，「有人跟我們一樣開到第三周都沒中的嗎？怎麼辦，會不會一直沒中下去QQ」不少網友留言表示，「我也都沒中」、「認真說，這種券搞到最後一定是不爽的比較多，撒錢可以撒到多數人不爽真的天才」、「氣死，一個都沒中」、「不意外，我也是」、「連三周什麼都沒有+1」。

臉書粉專「吾言少女」昨晚在臉書統計，截至10/27日止尚未被抽中的身分證末2碼有03、05、10、16、17、20、24、25、26、27、28、33、38、41、42、43、45、53、58、62、63、66、68、69、70、72、74、77、80、82、83、84、86、88、90、94、99，共37組號碼。隨著今(28日)上午動滋券號碼出爐後，末2碼中獎號碼分別是82、45、57、53、00，刪去今日被抽出的數字(53、45、82)後，目前尚有34組數字未被抽到。