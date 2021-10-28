億光董座葉寅夫28日表示，億光今年不可見光已經擴產高達三倍，下半年更調漲價格達10％，因應需求，2022年將再接力擴產50％，葉寅夫看好億光明年營運將雙位數成長，點名看好不可見光、mini LED背光、智能產品。

法人則預估，億光今年每股盈餘上看4.5～5元，在擴產效應之下，推估億光2022年營收可望持續成長10％，為連續第五年邁向成長。

葉寅夫表示，在所有材料價格都調漲之下，億光今年下半年調漲不可見光價格達10％，今年不可見光擴產幅度高達三倍，12月之前產能將全部開出，目前需求前景仍然看好，因此億光明年在不可見光產品方面，將再擴產50％，至於是否再調漲價格，則要觀察市場供需。

隨著不可見光大幅度擴產，億光的相關產品營收比重已經突破30％，其中的光耦合器除了工業應用之外，也應用在車用電池電源管理，以及智慧電錶等智能化應用。

葉寅夫也看好車用產品，他表示，億光車用產品已經通過多數大廠的認證，但受限於車用晶片缺料，目前營收占比僅5％左右，億光目前在車用領域涉入電池管理、充電樁、LCD顯示背光（mini LED）、車頭燈、車後燈、指示燈、氣氛燈等等，明年車用產品的發展要看車用晶片供給狀況。

葉寅夫也提及mini LED的發展，看好2022年的發展，不過他認為，COB封裝雖可以做得很薄，但是成本相對較高，在監視器、大尺寸TV這種對厚度不敏感的應用過於昂貴，POB（Package on board）在TV背光、監視器等這種大尺寸領域，較易成為主流。