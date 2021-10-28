大陸近期能耗雙控約束下的限電限產在各地鋪開，投信法人預計政策還將從多個維度對經濟增長提供支撐，除了穩健偏寬的貨幣政策和適度發力的財政政策外，還將重點通過結構性政策支援中小企業的生產經營情況，觀察8月以來就業的結構性壓力已初步得到緩解，政策效果已經開始有所顯現，整體大陸股市後市看俏。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎指出，預計大陸製造業投資和基建投資將延續改善趨勢，消費景氣也有望回升向上，短期市場對基本面的焦慮最終都將被政策修正，大陸券商預計2021年全部A股淨利增速將達35～40％，成長力道仍強勁。

此外，今年9月當月陸股通累計淨流入250.3億人民幣，已連續12個月淨流入，顯示A股對外資仍有長期配置吸引力。類股操作上，建議強化價值配置，布局價值板塊中高景氣的消費和醫藥的細分領域，並精選製造和科技板塊中三季報有望超預期的新能源車、光伏、科技板塊。