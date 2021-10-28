A股28日下滑，上證指數低收1.2％，連續3日下跌，兩市成交合計增至1.11兆元，連續第5個交易日突破兆元。上證指數28日開低走低，最多跌52點，跌幅為1.48％，低見3509點，全日收市報3518點，跌43點，跌幅為1.23％，成交額為人民幣（下同）5029.83億元。
香港信報報導，深成指28日一度升14點，漲幅為0.1％，高見14407點，隨後壓力沉重，最多跌205點，跌幅為1.43％，低見14188點，全日收市報14244點，跌148點，跌幅為1.03％，成交額為6047.08億元。
滬深300指數報4864點，跌34點，跌幅為0.69％，創業板指數報3278點，跌30點，跌幅為0.92％。
大陸發改委日前召開會議，研究煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的界定標準，而外媒引述消息人士表示，大陸計劃限制煤炭生產企業出售動力煤的價格，消息拖累煤炭股急挫逾6％。
其他類股方面，石油股挫近6％，有色金屬股跌近5％，化工股跌逾3％，鋼鐵股跌逾2％，水泥、房產股跌逾1％，金融股偏軟。
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