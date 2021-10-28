連江縣馬祖地質公園協會今（28日）舉辦「跨國視訊交流會議」。（馬管處提供）

連江縣馬祖地質公園協會今（28日）上午9時邀請連江縣政府及交通部觀光局馬祖國家風景區管理處，與日本美禰市、美禰觀光交流協會、美禰市秋吉台地質公園協進促進會、美禰市教育委員會等近十多個相關單位，於交通部觀光局馬祖國家風景區管理處召開馬祖及日本的第一場「跨國視訊交流會議」。

跨國視訊交流會議主要聚焦於雙方於地質公園業務之交流推動，以及見習所推薦必遊之地質景觀區，也互相針對地質公園現況與聯合國推動的SDGS17項永續發展目標的關連性進行說明，透過各自簡介及互動。

另外特別的是，美禰市台北觀光交流事務所的林家瑋也從台北來到馬祖會議現場，傳遞台日雙方夥伴的意見，交換彼此經驗在本次會議中雙方也精心準備了代表滿滿誠意的紀念品，並透過視訊會議鏡頭的即時連線，進行簡單隆重的互贈紀念品儀式。

連江縣馬祖地質公園協會林會長表示：會議首創由雙方民間單位來做台日地質公園會議召開的先例，也很感謝長期以來支持本協會辦理馬祖地質公園推動的交通部觀光局馬祖國家風景區管理處。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處方處長正光表示：全球受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，兩國之間尚無法進行實質的交流，透過本次會議將馬祖推動地質公園的公私部門都齊聚一堂，透過與日本推動地質公園的公私部門之國際視訊會議，交換很多經驗，除了讓彼此有更進一步的認識，也持續維持雙方友好的情誼。