大陸近期陷入限電缺煤危機，原本抵制澳煤進口的北京，這回也不得不悄悄讓澳洲貨船進港卸煤以解「燃煤」之急，但並非對澳煤解禁。以往澳煤是大陸進口煤炭主力，因中澳交惡，大陸出重手封殺澳煤，美媒報導，大陸解決電力短缺問題，正大量增加煤炭進口，9月從俄羅斯進口370 萬噸動力煤，比去年同期增加3倍，也自印尼進口300萬噸。換句話說，澳煤在大陸市占被俄、印兩國併吞。

CNBC報導，9月以來，大陸各地工廠限電情形愈來愈嚴重，地方政府難以在減少碳排和供電需求之間達到平衡。大陸海關先前公布數據顯示，9月煤炭進口量較去年同期暴增76%至 3290萬噸。

周二（26日）最新數據統計，大部分煤炭進口來自俄羅斯和印尼，而不是澳洲。事實上，2019年大陸有38%動力煤從澳洲進口，動力煤是電力生產的主要燃料。

大陸9 月向俄羅斯進口370萬噸動力煤，比8月成長28%，更比去年同期暴增230%以上。自5月以來，大陸進口俄煤較2020年增加1至3倍，也高於2019年疫情前水準。

此外，大陸9月向印尼進口300萬噸動力煤，較8月增長19%，比去年同期大增89%。

過去優質的澳洲煤炭是大陸進口煤炭的主力，國際能源署（IEA）資料顯示，2019年1至8月，澳煤占大陸進口煤炭比重達60％，俄羅斯與印尼各占18％。之後因中澳關係急速惡化，在大陸抵制澳煤後，2021年1至8月，俄煤占大陸煤炭進口比重達43％，位居首位，印尼占40％，澳煤空出的市場大餅被俄、印兩國瓜分。