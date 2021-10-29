在食品股和科技股強勁財報推進下，歐股周四微幅收高。歐洲央行(ECB)也維持了大規模刺激措施，重申通貨膨脹為暫時性的論點。
周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.12點或0.24%，為475.16點。食品飲料股漲1.6%，科技股漲1.3%。德股跌0.06%，英股跌0.05%，法股漲0.75%。
啤酒集團AB InBev大漲10.3%，推進比利時股市收漲1.74%。同業海尼根也上漲3.1%。
另一方面，能源股和汽車股卻拖住歐股上漲勢頭。
荷蘭皇家殼牌石油(Shell)跌3.0%。殼牌第三季獲利低於預期，消息也衝擊了同業BP和道爾達(Total)的表現。
ECB的決策很大程度上為市場預料中，因此股市對ECB決議沒有太多的反應。但市場認為，ECB很可能在12月對疫情相關的緊急刺激措施做出調整。
Equiti資本經濟學家Stuart Cole表示，沒有跡象顯示貨幣政策將收緊。
但市場質疑ECB對通膨的立場，周四德國十月的通膨初值數據顯示上升超過預期。
在該數據公布後，德國DAX指數跌0.06%。
福斯集團跌4.5%，收報194.8歐元。福斯下調全年交車預期，第三季獲利也低於預期。歐股的汽車股指數跌0.8%。
瑞典線上博弈公司Evolution跌8.2%，跌幅居冠歐股。該公司上季業績不盡人意。
空中巴士漲1.8%。該全球最大商用飛機製造商上調全年財測目標。
駿懋銀行(Lloyds)漲1.3%。在報出優於預期的季度獲利之後，該英國銀行上調前景展望。
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