嫌犯大膽在陽台試槍，現場還遺留彈殼等證物。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

警方查獲藏頭詩字畫，嫌犯刻意顯示幫派背景。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

囂張在陽台公然試槍 警破門逮竹聯幫信堂2嫌

北市警松山分局經長期佈線偵查，發現竹聯幫信堂分子擁槍自重，甚至在住家陽台就公然試槍，嚇到鄰居多次向管委會反映也無效，遂與北市刑大、台北憲兵隊和桃園八德分局等單位共組專案小組偵辦。

專案小組日前持搜索票，到桃園、中壢等住處及堂口執行搜索，並由霹靂人員破門進入，將23歲王姓男子及26歲林姓男子查緝到案，現場查獲RM改造衝鋒槍、M9改造手槍、JP915改造手槍、鋼筆槍、瓦斯鎮暴步槍、瓦斯鎮暴霰彈槍等6把槍械、子彈71顆、鋼珠彈2包等贓證物。

警方並在嫌犯住家後陽台找到試射槍彈後所遺留的彈頭、彈殼，室內還有一幅「竹信健行」的藏頭詩字畫，顯示其幫派背景。警方另查扣黑色LV包裝、金色小惡魔圖案包裝的毒咖啡包各50包。

警方訊後，全案依槍砲及毒品等罪嫌移送法辦，並擴大追查槍毒來源，清查是否涉及其他案件。

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