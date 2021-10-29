證交所表示，由元大證券發行之元大特選ESG高股息報酬指數指數投資證券-元大ESG高股息N(020029)，將於11月1日正式掛牌上市，為今年第2檔上市掛牌ETN。

證交所表示，「台灣指數公司特選ESG高股息報酬指數」是由台灣指數公司與中華民國企業永續發展協會合作，使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，設計評鑑模型，產製企業社會責任表現分數，結合財務指標、現金股利、股息殖利率等篩選條件，選取20檔上市公司股票，運用自由流通市值加權所編製。

根據元大證券資料顯示，「特選ESG高股息報酬指數」權重前10大成分股有：台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、富邦金(2881)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、台灣大(3045)、國巨(2327)、永豐金(2890)、遠傳(4904)。