大豐有線電視今日召開董事會，公告前3季合併營收達到新台幣14.85億元，營業利益約為4.02億元，歸屬母公司稅後淨利達3.61億元，EPS為2.44元，未來除了持續開發消費者需求，耕耘家用寬頻市場外，也將與電信業者擴大合作深度與廣度，以期發展雙網數位匯流，使光纖網路的效益極大化。

新冠本土疫情上半年爆發，帶動消費者強勁的寬頻申裝需求，截至9月底止大豐整體寬頻用戶數已超越12萬戶，在有線電視戶數緩跌，以及全力衝刺寬頻服務之下，達成與去年同期相當的前3季營收實績，整體表現持穩。

大豐電也透過異業結盟，今年7月已正式攜手亞太電信推出”極速雙享”方案，並且與TBC台灣寬頻合作，共同推廣「t.Gateway 4K安卓機上盒」，以謹慎選擇合作夥伴的方式，作為積極應對行動通訊5G商業運轉、消費者對於OTT影音內容及大頻寬需求等數位匯流趨勢的對策。

大豐電董事長張銘志指出，根據「2020台灣網路報告」資料顯示，台灣民眾的上網率高，雖然多以手機網路為主，但在居家工作、娛樂、學習等趨勢下，可以預估在家用寬頻市場上仍有成長空間，大豐對於自身FTTH光纖網路的穩定性深具信心，相信能夠帶給消費者更好更經濟的使用體驗。