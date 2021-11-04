夏男先從沒中獎的彩券上，以筆刀小心刮下印有英文字母透明薄膜，再仔細核對防偽線、完美移植、貼合至變造彩券上，成功騙過彩券行店員。（讀者提供／袁庭堯高雄傳真）

失業的夏姓男子因經濟壓力，多次在台南、台中等地持偽造刮刮樂彩券兌獎成功，遭判4年6月，官司還沒定讞，又以高超的加工手法在高雄犯案得手4萬7千元，高雄地院依偽造有價證券罪判他4年2月，可上訴。

夏男過去當過日本料理師傅，用刀手法精湛，他將彩券上的薄膜細心切下，再用白膠黏貼在彩券上，偽造中獎英文字母及數字的序號，成功騙過台南和台中多家老字號彩券行，得手24萬元。

去年1月間，夏男先購買2張「三星樂刮刮樂」，刮後發現沒中獎，就用手工具偽造成刮中5萬元大獎彩券，先到鼓山區向一名擺攤老婦騙走8千元彩金，接著再利用半夜12點彩券行無法與台彩連線的漏洞，成功向苓雅區一家彩券行換得36張2000元等值的刮刮樂及7600元現金。

夏男開庭時坦承犯行，表示自己受失業、撫養高齡父母的壓力才鋌而走險。法官認為，夏男詐騙的對象是經濟弱勢，惡性非輕，依造有價證券罪判他4年2月，可上訴。