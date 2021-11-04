元大台灣高息低波ETF（00713）4日公告今年度預估配息金額為每受益權單位數3.15元，較去年的1.7元大幅成長且為歷年最高，將於11月19日除息，最後配息買進日為18日。

元大台灣高息低波ETF配息金額逐年成長，2018年每單位配發1.55元、2019年每單位配發1.6元、2020年每單位配發1.7元，今年在台股企業獲利大幅成長帶動下，一舉飆升至每單位配發3.15元創史上新高。

若以最新收盤價44.45元計算，配息率不僅大幅優於台灣加權股價指數近一年每月平均殖利率約2.9％水準，更為台股ETF前段班，超越市場預期。

據統計，元大台灣高息低波ETF自2017年成立以來，每年配息率平均為5％，含息總報酬達71.3％。

元大投信指出，元大台灣高息低波ETF不只篩選高股息，更同時考慮個股「股東權益報酬率(ROE)」、「本益比」、「營運現金流」等選股因子，能挑選出股價相對被低估的優質個股，且當個股本益比來到偏貴位置時，指數調整也會買低賣高成分股，以降低下跌風險，追求長期累積豐碩投資成果。