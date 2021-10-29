台二線鼻頭段貨櫃車自撞爆炸起火，警消封路搶救。(翻攝記者爆料網)
台二線鼻頭段貨櫃車自撞爆炸起火，警消封路搶救。(翻攝記者爆料網)

台2縣北部濱海路段83.3K處，在鼻頭服務區附近一輛大型連結貨櫃車疑似失控撞山壁，瞬間爆炸冒出大火，目前傷亡不明，新北市消防局獲報立即派員前往搶救，該路段目前全面封閉造成車輛無法通行，雙方來車均嚴重。

台二線鼻頭段貨櫃車自撞爆炸起火，警消封路搶救。(翻攝自記者爆料網)

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