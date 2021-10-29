台二線鼻頭段貨櫃車自撞爆炸起火 傷亡不明警消封路搶救 12:512021/10/29 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台二線鼻頭段貨櫃車自撞爆炸起火，警消封路搶救。(翻攝記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台二線鼻頭段貨櫃車自撞爆炸起火，警消封路搶救。(翻攝記者爆料網) 台2縣北部濱海路段83.3K處，在鼻頭服務區附近一輛大型連結貨櫃車疑似失控撞山壁，瞬間爆炸冒出大火，目前傷亡不明，新北市消防局獲報立即派員前往搶救，該路段目前全面封閉造成車輛無法通行，雙方來車均嚴重。 台二線鼻頭段貨櫃車自撞爆炸起火，警消封路搶救。(翻攝自記者爆料網) 訂閱影音： 中時新聞網 台中清水西濱橋下恐怖自撞6人傷 轎車車底朝天零件噴飛 高雄林園石化廠大火竄濃煙 20輛消防車出動灌救 #台二線 #貨櫃車 #爆炸起火 #鼻頭段 #貨櫃車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊社區大樓深夜竄火舌 6樓起火點救出一對母女2人嗆傷 07:592021/10/25 社會 台積電南科再生水廠電銲引大火 救出2工人疏散270人 11:352021/10/21 社會 礁溪公寓清晨傳火警 消防員破壞1樓鐵窗救出 4人 08:312021/10/25 社會 假公安專騙星國大陸民眾 星警跨海合作偵破詐騙集團 16:002021/10/28 社會 高雄仁武民宅傳火警 消防隊出動19車救出2受困民眾 17:132021/10/25 社會 新莊歐洲村社區深夜大火6人急送醫 疑充電器爆炸所致 10:332021/10/25 社會 1分鐘讀財經》台股還沒到頂 外銷訂單大爆炸曝玄機 08:312021/10/21 財經 《熱門族群》且慢獲利了結 外資贊聲ABF載板三雄 11:422021/10/22 財經 嘉義北興陸橋下列冊追蹤老屋失火 老羊肉攤受波及 20:392021/10/28 社會 北市唐宮蒙古烤肉餐廳暗夜祝融 疑油煙管起火竄燒頂樓 03:162021/10/25 社會 驚悚畫面曝！北市Uber駕駛癲癇發作暴衝 騎士遭撞噴飛 17:042021/10/23 社會 社會熱門新聞 高級住宅保全暴打無罩住戶 全因他的特殊身分 - 社會 台開案蘇德建入監「罹重病」 僅蹲3天遭北監拒收退貨 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 影片直擊 10噸重履帶突滾落曳引車 轎車瞬間壓成鐵餅 - 社會 驚悚影片曝光 女騎士控砂石車頂2下害慘摔 行車紀錄器還原真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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