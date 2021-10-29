全球航運供應鏈持續緊繃，美國西岸塞港問題仍相當嚴重，有運輸業者認為，要解決眼下狀況，需要優先解決貨櫃拖板車大缺貨的問題，甚至有拖板車出租業者透露，若現在要承租貨櫃拖板車，要等到明年第三季才會有貨。

華爾街日報報導，美西塞港狀況從洛杉磯、長灘港蔓延到加州內陸倉庫以及美國中西部的運輸轉運站，對此，港口卡車運輸協會（Harbor Trucking Association）執行長Matt Schrap點出癥結點，主要原因在於貨櫃拖板車數量嚴重不足，使得陸面運輸並不順利，導致港口貨櫃塞爆，相關單位也無法替新入港的船隻卸貨。

大型貨櫃拖板車供應商DCLI表示，目前長灘港與洛杉磯港共有約11.5萬個拖板車，但有超過一半是屬於私人或已簽長約的，只有剩下約5.7萬個共用拖板車能夠隨時租賃，但目前已被訂完。

此外，由於大量的貨物導致物倉庫被塞爆，許多拖板車被拿來當作儲存空間，讓拖板車荒形成難以解決的惡性循環，數據顯示，有高達6952個拖板車被卡在空貨櫃下，DCLI發言人Mike O`Malley表示，加州港口的拖板車，9月份滯留港外的平均時間高達9天以上，是疫情前的兩倍。

有運輸商認為，新拖板車供應量下滑是另一個原因，尤其5月份開始，美國國際貿易委員會對中國大陸拖板車製造商徵收超過2倍的反補貼與反傾銷稅，導致供應量下降，過去大陸製造商是美國最主要的拖板車供應商。

針對目前租不到拖板車的慘況，租賃商Milestone Chassis執行副總Doug Hoehn透露，「如果你今天來跟我租拖板車，我會請你在文件上先簽名，但我在明年第三季才能給你底盤。」