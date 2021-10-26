全球航運供應鏈緊繃問題未解，高盛經濟學家指出，目前約有77艘貨輪在加州港口外等候，總價值高達240億美元（約新台幣6720億）的貨物等待進入美國境內，這種狀況會持續到明年年中，因為美國港口供需失衡的情形沒有能馬上解決的辦法。

CNBC報導，航運供應鏈壅塞問題持續影響全球經濟，從大企業到小零售店都無一倖免，導致各項商品的價格開始飆升，這些趨勢將會引發通貨膨脹，今年底的聖誕節與新年假期會有很多商品缺貨。

高盛經濟學家Ronnie Walker表示，目前約有77艘貨輪在洛杉磯港及長灘港外頭等待，船上貨物價值高達240億美元，「壅塞與運輸成本的狀況，可能至少延續到明年2022年中，因為美國港口的供需失衡問題，沒有立即解決的方法。」

Ronnie Walker補充說道，「雖然未來會有所緩解，但到明年中之前，壅塞狀況會在一定程度以上，我們的分析師也預計，至少明年運費仍會明顯高於疫情前的水準。」

儘管如此，Ronnie Walker也認為，只要假期所造成的航運需求高峰過去，貨櫃運輸量下降會讓原先的緊繃狀況趨緩，這些問題可能會在假期與農曆新年後減少，壓力應該很快就會開始緩解。

然而供應鏈緊繃的慘況已經讓企業營運成本攀高，消費巨頭寶潔首席財務長Andre Schulten就表示，「勞動力與運輸市場的緊繃，造成整體產能受到限制，這對企業形成壓力，通貨膨脹的壓力是相當廣泛且持續進行的。」