中央銀行針對去年4月開辦的中小企業專案貸款，銀行向央行申請的融通金額，已接近專案總融通額度4000億元，正式宣布銀行今年12月31日前受理的中小企業專案貸款申貸案件，仍可向央行申請融通，等於是「自動加碼」。

央行表示，去年4月開辦中小企業專案貸款以來，銀行向央行申請的融通金額已接近專案總融通額度4000億元。為持續支應受疫情影響企業正常營運的資金需求，凡銀行於專案貸款申請期限的12月31日以前受理的申貸案件，符合「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通作業規定」，仍得向央行申請融通。

央行指出，針對受理期限內，銀行新承作的專案貸款案件，適用優惠利率期限至明年6月30日，借款人應提早做好相關財務規劃，降低授信違約風險。

央行說明，有關專案辦理情形，央行定期公布於官網，截至10月28日止，金融機構核准戶數超逾28萬戶，核准金額4349億元，有助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金，並減緩疫情對經濟及金融的衝擊。