因為賣海鮮熱舞暴紅的直播主丟丟妹（李明珊），原本是安親班老師，後來在父親的帶領下轉戰網路直播賣海鮮，短短4年創下驚人好成績，最高紀錄曾一天賣出千萬業績。俗話說望子成龍望女成鳳，未料丟丟妹卻在25歲那年與廠商談起戀愛還未婚懷孕，令父親一度無法接受，氣炸斷絕關係，父女長達近1年沒有聯絡。

因為在直播拍賣時很愛亂丟東西，因此被大家取名為丟丟妹的李明珊，2019年3月在臉書開心跟粉絲宣布懷孕好消息，也透露現在的她很開心也很幸福，開心喊話粉絲等她卸貨回歸直播界那日。

只是丟丟妹的幸福背後，其實暗藏風波。根據聯合報報導，當時父親極力反對她與現在的老公（北部廠商）戀情，也無法接受她還在衝刺事業階段，人生才剛剛開始，年紀輕輕25歲就奉子成婚，氣到撂話斷絕父女關係，令丟丟妹相當難過，在懷孕期間最需要家人支持的時候，長達近1年與娘家沒有聯絡。

幸好有媽媽充當丟丟妹父女間的和事佬，加上小孩出生後，童言童語地叫著那聲「阿公」，才令丟丟妹父親終於釋懷，父女關係破冰。不過丟丟妹也說，懷孕那時嚐盡人情冷暖，大家認為她沒產能了，因為很少直播主休息一年再出來，不會被人們忘記，但丟丟妹選擇把這份不服氣化為力量，果然在產後重新復出，成為業績嚇嚇叫的直播天后。