1歲7個月大女童遭保母剪掉右手食指的一角。（家長提供／曹婷婷台南傳真）

1歲7個月大女童遭保母剪掉右手食指的一角。（家長提供／曹婷婷台南傳真）

台南市一名劉姓保母10月初照顧1歲7個月大女童，準備副食品時，女童在旁玩耍，保母沒注意到女童伸手過來，結果誤剪女童右手食指0.5公分，女童父母不滿保母未即時搶救女童指頭殘塊，連同麵條一同倒掉，且女童手指末端神經也受到傷害，相當不諒解，雙方目前正洽談和解。

台南市政府社會局家防中心代理主任林育如表示，10月22日接獲通報後，立即指派社工前往了解，據了解，事發當時，保母第一時間即聯繫女童母親一起到醫院，醫生當時研判是「皮肉傷」，但國慶連假期間，女童手指持續發炎，女童媽媽帶去就醫，發現女童右手手指撕裂傷0.5公分，且傷及末端神經，日後還需要做手術矯正。

女童母親則對保母相當不諒解，女童雙親表示，9月下旬透過朋友介紹，將女兒託給劉姓保母照顧，沒想到，不到2個禮拜就出事。女童家長不滿說，出事當天，保母一邊拿剪刀剪麵條，卻忽略小孩伸手拿麵，事發當時也沒把那塊肉一起帶往就醫，讓孩子手指就此少一塊肉，「真的很心疼！」

家防中心強調，目前全案仍在調查中，該名年約50歲的保母於2014年取得合格登記保母證，過去沒有任何違法紀錄，原本照顧2位0到2歲幼兒，社會局已經要求暫停收托，暫停準公共服務契約2年，保母也需要完成12小時照顧職能課程。