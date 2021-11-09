1名女網友控訴男友是個「戀四肢癖」，男友原先喜歡聞她的手，之後更拿她的手指塞入自己的鼻孔中，之後男友開始會聞她的腳，甚至嫌她腳的味道不夠重，男友不但會聞、還會親，讓她覺得相當奇怪，詢問網友「只有我家男友有這個怪癖嗎」，不少網友則笑說「我也會欸，就是對味道的幻想」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她的男友是個十足的「戀四肢癖」，男友原先喜歡拿著她的手一直聞，之後開始會拿她的手指塞入自己鼻孔，男友之後也喜歡聞她的腳，「但我腳不太會有味道，他還不滿意了」，男友時不時就會抓她的手腳拿來聞來聞去，還會親吻其部位。

1名女網友控訴男友是個「戀四肢癖」，男友原先喜歡聞她的手，之後更拿她的手指塞入自己的鼻孔中，之後男友開始會聞她的腳，甚至嫌她腳的味道不夠重。（翻攝自Dcard）

該女網友說，「雖然不討厭 但有時候不知道該不該阻止」，她說每次出門時，男友雖不至於會當眾脫她的鞋子、聞她的腳，但在外頭也會不斷拿她的手來聞，讓他感覺「怪怪的」。

其他網友則留言說，「因為你手指跟腳都很長很美？」「等等....是喜歡味道還是喜歡四肢？那穿了一整天的襪子？」「我也會欸，就是對味道的幻想」、「我男友是會抓我的手腳去親，有一次他在我睡覺的時候抓我的手去挖他鼻孔」、「我也會+1 女生的腳味跟男生的腳臭是不一樣的」、「最後就進化到把腳趾伸到鼻孔裡」；還有人想到知名動畫《JOJO的奇妙冒險》中的大反派角色「吉良吉影」，因為該角色是嚴重戀手癖，會殺害漂亮女性後將她的手留下來。