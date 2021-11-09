24歲辣模思奎爾茨（Kazumi Squirts）來自美國加州，臉蛋艷麗、身材前凸後翹，常常在社群平台PO限制級影像，是情色平台人氣很高的女模，收入超過百萬美元。她透露已跟500位男子發生關係，曾一晚戰50男，最大願望是30歲千人斬，未來的另一半也要跟她一樣性經驗豐富。

根據《每日星報》報導，思奎爾茨透露自己交手過的男子至少500位，每次啪過一個後，就會把男生列在一張清單，不錯的會用星星做記號，很棒的就用愛心，不過從第98位以後就算不清楚實際人數了。

思奎爾茨希望30歲時能跟1千人發生關係。（圖／推特@ Kazumi Squirts）

思奎爾茨回憶21歲時參加很多場性愛派對，迅速累積性經驗，最高記錄是一晚跟50男發生關係，希望6年後、自己30歲時可以變成1000人斬，「能夠追隨自己的性衝動會讓我充滿力量。」她還說，想要交手每個國家的男生。

思奎爾茨已想好30歲時要辦一場盛大的性愛派對，把第1千人名額留給最特別的對象，她不擔心外界如何看待自己，甚至希望能消除人們對豐富性經驗的羞恥感，「我都有用保護措施，也有定期檢查，這不關其他人的事。」至於擇偶條件，思奎爾茨不跟性經驗少的人約會，希望另一半的戰績跟自己差不多輝煌。