《東京貴族女子》高良健吾（左）、水原希子。（華映提供）

改編自日本知名女性小說家山內麻里子作品的《東京貴族女子》，是日本新生代女導演岨手由貴子的第2部作品，集合水原希子、門脇麥及高良健吾等人共同演出。故事聚焦東京2個生活截然不同的女孩，1個是積極想結婚的名門女子，1個是靠自己努力向上的鄉下女孩，水原希子扮演靠著自我努力爭取機會的鄉下女孩，她表示片中角色和自己十分相似，但現實生活若遇上劈腿男，她會直接說「最好不要再見面了」。

水原希子從模特兒到演員之路上，步步都充滿話題，她因參與電影《挪威的森林》試鏡成功，踏上演員之路，美麗又帥氣的美韓混血面貌，更帶著一種厭世感，讓她快速走紅，並成為青少年心中的時尚教主，去年她滿30歲時推出寫真集，因在外景全裸拍攝，被網友瘋狂攻擊，今年在Netflix推出電影《彼女》，全裸大尺度演出女女戀，每次的作品都相當有話題。而這次在《東京貴族女子》，她一掃時尚面貌，演出在東京力爭上游的鄉下女孩，並且和富家女同搶一個男人，果然也話題十足。

水原在電影中演出來自鄉下，靠著自己努力考上東京一流名校，但因為家庭狀況繳不出學費，但不想回家鄉的她轉入東京夜生活，賺取生活費用，直到在好朋友的幫助下，生活開始有了轉變。水原笑著表示大家一開始聽到演員陣容時，都以為她要演出含著金湯匙出身的富家女，讓她笑說：「角色真的很貼近我自己，我16歲就從神戶到東京工作，雖然很多人告訴我神戶是城市，不算是鄉下，但比起東京，神戶也可以說是鄉下了。」但導演岨手由貴子看見了水原的特質，讓她演出在東京力爭上游的角色，水原說：「這個角色讓我很有共鳴，我也很同情角色的際遇，也理解她的想法。」

片中的小資女水原希子和富家女門脇麥因高良健吾演出的富二代而有了交集，富二代娶了門脇麥卻與大學同學糾纏不清，上演三角戀情，但2個女生見面非但有灑狗血的大吵大鬧，反而坐下談心，水原笑說：「如果在現實生活中，這種男人最好不要再見面了。」電影談到以婚姻來定義女性的幸福，點出日本當代女性面對的社會差異和生活困境，門脇說：「不只女性，電影也呈現了日本男性的艱難，每個人無法選擇出生的地方，但也是我們會把自己束縛在這樣的環境中。」而常常面對網友攻擊的水原也說：「就像我們不了解對方，但必需維持共存，這幾年像是＃ME TOO等各種聲音都被提出來，我自己也曾在社群媒體上表達想法，但我現在是在思考如何共存，因為我們不能強迫其他人改變啊！」

《東京貴族女子》將於本周五（12日）在台上映。