Cindy袁詠琳在11月14日生日當天推出全新單曲〈拜託有態度〉，並舉辦生日演唱會。她今年7月不幸腳踝扭傷導致距腓前韌帶撕裂，術後近3個月沒辦法正常走路，更別說要跳舞，好在她努力克服一切。這次為了新歌MV，她挑戰在7小時內學會舞步，拍攝那天，她帶著腳踝護具上陣，穿著高跟鞋跳舞，順利完成長達12小時的拍攝，也帶給大家不同於時下的舞曲MV。

Cindy在MV中化身遊戲「首席官」，帶領「女裁判官們」使出各種招式讓渣男出局，上演一場篩選好男人的生存遊戲。她特別設計了「甩手閃邊舞」逼退爛桃花，對渣男或搞不清楚自己想要什麼的追求者示意「猶豫太多就旁邊靠，姐還有很多人要」！在MV造型上她也變換了紅靴司令官、魅力領袖復古裝、暗黑披風女王和個性街頭牛仔裝4套造型。

袁詠琳唱出獨立率性自我無畏態度。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳推出全新單曲〈拜託有態度〉。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳學舞7小時負傷上陣。（杰威爾音樂提供）

除了推出新歌，Cindy也在上海開唱，她彈電吉他出場，伴隨勁歌熱舞，演唱會120分鐘氣氛居高不下。特別的是，她的樂隊成員全由女生組成，現場她還給每位樂手起了疊字暱稱，笑稱是疊字女子樂隊出道。她許久沒有見到面的媽媽也透過VCR表達對她的想念與愛，站在舞臺中央的她也幾近落淚。