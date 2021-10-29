大陸央視新聞報導，一審被判處死刑、立即執行的中共呂梁市委前常委、山西省呂梁市前副市長張中生，二審山西省高級人民法院29日宣判，被告受賄、巨額財產來源不明上訴一案，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死緩執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。對張中生受賄所得贓款贓物及來源不明財產依法予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

山西高院表示，二審改判的理由，是張中生積極檢舉山西某省級領導的重大受賄犯罪線索，二審期間經查證屬實。所檢舉犯罪在全省乃至全大陸範圍內有重大影響，構成「重大立功」。依據大陸法律和司法解釋的有關規定，可以對張中生從輕處罰。

此外，張中生家屬積極配合司法機關追繳位於香港的涉案房產、車位，贓款贓物大部分追繳。張中生具有法定、酌定的從寬處罰情節。山西省高級人民法院綜合考量全案犯罪事實和情節，對其改判為死緩。

山西省高級人民法院二審審理查明：1997年至2013年，張中生利用擔任山西省中陽縣縣長、中共中陽縣委書記、山西省呂梁地區行署副專員、中共呂梁市委常委、副市長等職務便利，為有關單位和個人謀取利益，索取、非法收受有關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣10.4億餘（約合新台幣44.72億餘元）元。張中生還有巨額財產明顯超過合法收入，不能說明來源。

山西省高級人民法院認為，張中生身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人財物，其行為已構成受賄罪；張中生對其財產、支出明顯超過合法收入的部分不能說明來源，差額特別巨大，其行為又構成巨額財產來源不明罪，應數罪並罰。

張中生受賄數額特別巨大，並具有索賄情節。張中生的受賄犯罪行為嚴重侵害了國家工作人員的職務廉潔性，給國家和人民利益造成了特別重大損失，社會影響極其惡劣，論罪應當判處死刑。

鑒於張中生認罪悔罪，到案後主動交代辦案機關尚未掌握的大部分犯罪事實，其本人及家屬積極配合贓款贓物追繳工作，涉案贓款贓物大部分追繳，其積極檢舉他人重大受賄犯罪線索，二審期間經查證屬實，構成重大立功，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行，同時，綜合考量全案犯罪事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。