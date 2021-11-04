中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例新冠肺炎確定病例，分別為1例本土個案及1例境外移入，其中的本土個案Ct值34，二採陰性，研判為舊案，境外移入個案則是自義大利入境。另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今增1例本土個案(案16539)，為本國籍30多歲男性，今年10月19日起開始出現全身倦怠、呼吸喘及食慾不振等症狀，11月2日因症狀持續且有發燒而就醫採檢，於今日確診(Ct值34，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；相關接觸者衛生單位匡列中。

目前這名本土個案的相關接觸者還在匡列中。對於個案的可能感染源，醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案為雙北居民，推估是5-7月雙北疫情高峰時感染，另個案曾在8月底曾接種過1劑AZ疫苗。

指揮中心表示，今增1例義大利境外移入個案(案16540)，為本國籍20多歲男性， 5月至美國工作， 10月25日因公前往義大利，11月2日自義大利返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診(Ct值34.6)；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計中16430例確診，分別為1786境外移入，14590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例死亡，其中835例本土、另12例為境外移入。