四大公投將於12月18日登場，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案，藍綠陣營也分別就呼籲民眾投下同意與不同意票開對決。入口網站yahoo今起針對「12/18將舉辦四大公投，你是否會去投票？」進行網路民調，截至14:30止，有65.8%網友表達一定會、9.2%可能會、22%一定不會，另有3%為不知道/沒意見。

yahoo今起至15日止，針對四大公投進行民調，截至今14:30已有3800人進行投票，其中一題詢問「對於四個公投內容，你目前的了解程度如何？」有43.9%網友說非常了解、28.5%還算了解、22.3%不太了解、3.4%完全不了解，另有1.9%為不知道/沒意見

至於該民調詢問「對於四個公投看法，你比較支持哪一個政黨(民眾黨、民進黨、時代力量、國民黨)的意見？（政黨依照筆畫順序排列）」有4.5%網友投給民眾黨(珍愛藻礁和反萊豬進口同意、公投綁大選和重啟核四不同意)、24.7%為民進黨(四個不同意)、3%為時代力量(珍愛藻礁、反萊豬進口以及公投綁大選同意、重啟核四不同意)、54.4%為國民黨(四個同意)，有6.9%表達都不支持，還有6.5%為不知道/沒意見。

另外，中選會自11月13日起至12月11日期間，為四大公投案各辦理5場意見發表會，總計辦理20場，分別由華視、民視、中視、台視、公視等5家無線電視台進行轉播，並同步於中選會網站直播日前；中選會也提醒民眾投票當天要記得帶投票通知單、身分證、印章，一定要使用選委會準備的圈選工具圈選，以免造成無效票。