1218四大公投案將倒數1個月，農委會主委陳吉仲今(16)日接受綠色和平電台《新聞別晃神》專訪時表示，我國進出口占整體GDP約140％，假如公投通過，對於我加入CPTPP和對美經貿都會很麻煩，「如果有機會外銷，世界和中國大陸市場相比，你要和誰做生意？」

綠色和平電台《新聞別晃神》主持人鍾年晃問，假如萊豬公投通過，台灣該怎麼辦？陳吉仲表示，若反萊豬公投過了，就按照公投法規定禁止萊豬進口，但奇怪的是我們允許萊牛進口，這產生了矛盾，而且台灣經濟都靠貿易，進出口比例高達140％，「假如萊豬公投過的話會很麻煩。」

陳吉仲舉例，我們一年賣到對岸的鳳梨有4萬多公噸，今年因為中國大陸片面暫停導致無法輸往對岸，但轉賣到日本的鳳梨有1.8萬公噸，價格也很好，台美關係現在好到可以談自由貿易，加上我們要加入CPTPP，如果不遵守國際規範，導致台灣走不進去國際市場，「美日等世界市場比較安心也比較穩，和對岸相比，你會選擇和誰做生意？」

陳吉仲說，公投不是政黨與個人之間的對決，是國家走向國際經貿組織的重要經貿議題，單純的食安議題，蔡總統既然已經宣布要開放，那國家誠信就要堅持，否則一定會影響國家經貿。

至於自己在萊牛進口議題上主張打死也要擋，如今卻護航萊豬，遭批「陳教授打臉陳主委」，更被批雙標，陳吉仲表示，當初會大力反對是因為配套措施沒做好，那時也沒有萊劑安全殘留容許量的國際標準，一直到國際法典委員會(CODOX)訂出10ppb的標準後才開放。

陳吉仲強調，今年起開放萊豬進口後，到目前其實都沒有進來，外國豬肉進口時會有申報抽驗、登記等程序，假如有進口豬肉使用萊劑，相關品牌也會公布，到時候是否要購買就由消費者來決定。