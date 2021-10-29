網飛（Netflix）熱門原創韓劇《魷魚遊戲》席捲全球，加密貨幣遊戲平台搶搭熱潮推出同名遊戲，同步發行的遊戲專用代幣「魷魚幣」（SQUID）炙手可熱，短短24小時內就暴漲將近24倍。據美國財經媒體CNBC報導，「魷魚幣」的交易價格2.22美元，24小時內狂飆將近2400％，市值破1.74億美元。

而加密貨幣追蹤平台CoinMarketCap的數據顯示，「魷魚幣」價格自10月26日起的3天內，共飆漲35000％。

不過對購買「魷魚幣」躍躍欲試的人，最好三思而後行。 CoinMarketCap 已示警，聲稱多次接獲通報，用戶無法在當紅的去中心化交易所Pancakeswap出售「魷魚幣」。

部分用戶不能賣「魷魚幣」的理由不得而知，但白皮書內確實詳述反拋售技巧，未符合特定條件不得轉售「魷魚幣」。 根據白皮書所示，10月20日開始預售的「魷魚幣」，根本是「秒殺出售」，它如今也加入比特幣等加密通貨的交易行列。

這類虛擬貨幣常是突然爆紅，沒來由的漲翻天，例如在迷因梗圖催生下問世的「柴犬幣」（shiba inu），上周價格翻了一倍。

「魷魚幣」係邊玩邊賺（play-to-earn）加密貨幣遊戲平台推出的專屬代幣，該遊戲11月正式上線，模仿同名網劇《魷魚遊戲》內的6個遊戲關卡。但該平台強調，不同於網飛影集的是，他們的遊戲不會造成致命後果。

另一個有別於影集之處，該平台虛擬遊戲的最後贏家獎金沒有上限，《魷魚遊戲》劇中的最高獎金是3850萬美元，平台遊戲也不限參加人數。

但玩家必須支付魷魚幣現價作為入場費，玩遊戲的代價可不便宜，尤其在「魷魚幣」漲到目前這個價位之際。若參加最後一關比賽，須支付1萬5千枚魷魚幣，相當於33450美元（約台幣94萬）購買NFT。