打疫苗後死亡添2例！台中一名66歲男性在10月27日接種完第二劑莫德納疫苗後，隔天被發現陳屍在家中，個案有慢性病史，死因是否與疫苗有關聯仍待釐清；另有一名71歲男性則是在10月22日打完第二劑莫德納後，27日在家昏倒送醫，28日宣告死亡，個案也有慢性病史，死因待釐清。