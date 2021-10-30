打莫德納後同日死亡 台中2男接種第二劑後 雙雙不治 10:022021/10/30 中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中66歲男打完第二劑莫德納，隔天陳屍家中。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 打疫苗後死亡添2例！台中一名66歲男性在10月27日接種完第二劑莫德納疫苗後，隔天被發現陳屍在家中，個案有慢性病史，死因是否與疫苗有關聯仍待釐清；另有一名71歲男性則是在10月22日打完第二劑莫德納後，27日在家昏倒送醫，28日宣告死亡，個案也有慢性病史，死因待釐清。 催長者打疫苗 北市擬推行動接種巴士 Lulu砸6000萬買房 背房貸不敢閃婚 #第二劑 #莫德納 #死亡個案 #死因 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 呂玉玲籲盡速研議退休軍公教月退俸調漲 蘇貞昌應允 20:272021/10/29 政治 孫德榮臥病在床心繫官司！控華納「吃人不吐骨頭」 16:112021/10/29 娛樂 女學生打BNT後驚傳裝葉克膜 莊人祥未否認：尊重家屬 14:432021/10/29 生活 迎戰1218四大公投 藍營「最美發言人」要民進黨別再做這件事 07:552021/10/30 政治 滿4周可打第二劑BNT 指揮中心宣布預約日 14:062021/10/29 生活 明年春節後邊境管制鬆綁機會大 陳時中：朝逐步開放方向計畫 09:472021/10/29 政治 5個月疫苗覆蓋率破70％ 專家曝英美數據：我們很努力 08:232021/10/29 生活 YouTuber打莫德納第二劑胸悶心悸 凌晨送急診「心臟酵素過高」 16:002021/10/29 娛樂 疫苗預約平台第13期 BNT、AZ第一、第二劑開打 17:122021/10/29 生活 全台累計接種2363萬7150劑 超越總人口數 73達標 阿中衝覆蓋率 專家：沒意義 04:102021/10/29 生活新聞 完全接種也擋不住Delta傳染 專家呼籲靠自己 20:072021/10/29 國際 生活熱門新聞 王必勝遭爆偷吃「超過7年」 緋聞護理師對友人炫耀一句話露餡 - 生活 打莫德納後同日死亡 台中2男接種第二劑後 雙雙不治 - 生活 遭爆每月拿6萬給緋聞護理師 王必勝驚人月薪數字出爐 - 生活 好市多買中衛口罩！男打開「被雷到了」 網友反應一面倒 - 生活 印度神童預言「明年5月前有3大災難」 全球都要注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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