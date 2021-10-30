前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於12月18日四項公投中的反萊豬公投，前民進黨立委郭正亮驚爆，綠營會採取一項策略，就是把「反萊豬」打成「反美」，這樣才有辦法動員與辯論。

郭正亮於29日在中天電視《正常發揮》節目中指出，美國的萊豬占比只有22%，有78%的豬是沒有萊克多巴胺的，公投的本意是「反萊克多巴胺」，反對豬隻加萊克多巴胺，這才是公投主旨。

他進一步說，但是如果這樣就不用討論了，當然不能這樣說，所以就是要硬說成「反美國」；現在講「反美豬」，保證未來會變成「反美國」，要把後面國際政治放進來，這四個公投才有救，才有辦法動員，不然怎麼動員？反萊豬、贊成萊豬，這樣還辯論什麼？豈不是來辯論萊克多巴胺有益健康？要怎麼辯？

徐巧芯也質疑，蔡英文政府在宣傳的時候為何要帶大家去吃台灣豬？應該帶大家去吃美國豬，最好是含有萊克多巴胺的美國豬，總統敢吃大家才敢吃。結果帶大家吃台灣豬，民眾當然就會覺得萊豬很危險，所以公投最有可能過關的是反萊豬。如果美國人生氣，是因為美國給的任務蔡英文就沒做到啊！應該要帶大家吃含有萊克多巴胺的美國豬，這樣美國才會給讚！

郭正亮披露，美國萊豬在1月開放後，6月30日美國貿易署還是認為台灣沒有開放萊豬，認為台灣進口萊豬充滿各種障礙，因為進口商不敢進口，這就是非關稅障礙。包括用各種方法卡，校園不能吃、軍隊不能吃。

郭正亮分析，美國事實上非常火大，但為何還沒有發作？4月14日美國媒體報導，那時候台灣不是在討論要不要加標籤？美國第一時間就說不可以！不可以區分美國的萊豬跟美豬，那時候就抗議了。

郭正亮認為，美國現在一肚子火，為什麼不講話？因為知道有公投！美國在觀察，到底有沒有兌現承諾的能力。

根據台灣民意基金會10月26日公布最新民調顯示，「反萊豬公投」最獲支持，同意票高達68.1%，比不同意票多42.4 個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。