同志大遊行主辦單位舉辦實體活動，在台北新光三越A4前廣場等地方設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。（張鎧乙攝）

同志大遊行今年因COVID-19影響首度改為線上，主辦單位並舉辦實體活動，在台北新光三越A4前廣場等地方設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。（張鎧乙攝）

同志大遊行今年因COVID-19影響首度改為線上，在台北市政府前南廣場等地方設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。（張鎧乙攝）

在台北市政府前南廣場等地方設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。（張鎧乙攝）

同志大遊行今年因COVID-19影響首度改為線上，主辦單位並舉辦實體活動，在台北市政府前南廣場等地方設置打卡牆，並有民眾表演啦啦隊團隊特技，手持彩虹旗合影。（張鎧乙攝）

在台北新光三越A4前廣場等地方設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。（張鎧乙攝）

主辦單位舉辦實體活動，在台北市政府前南廣場等地方設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。（張鎧乙攝）

今年邁入第19屆同志遊行主題為「友善日常 in Taiwan」，期許讓人人都能自在活著的友善社會能成為日常，因疫情首度改為「線上為主、街頭為輔」的形式。線上遊行從下午2點開始，主辦單位打造專屬活動頁面，設置遊行虛擬路線，準備近50個線上店家、4種舞台、5個頻道、多樣化的互動式版面，讓民眾可以互動，且過去遊行的出發現場、主舞台、議題戰車與花車一個都不會少，都會於線上重現。

此外，實體遊行活動，在台北市政府前南廣場、新光三越A4前廣場、捷運忠孝復興站2號出口設置打卡牆，讓民眾拍照、留言。