【愛傳媒謎卡專欄】「每當我想你一次，天上便飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。」——三毛

多年前旅行到埃及，與貝都因人露宿在沙漠中，入夜後蒼穹佈滿繁星，銀閃閃的浩瀚宇宙令人感動到捨不得睡，從此，無邊無界的沙漠景色在我心中總是浪漫。

地球三分之二是水，人體百分之七十是水。而世界上存在著這麼幾個區域，被沙質土壤所覆蓋，一年平均降雨量低於250毫米，廣闊而乾燥，荒蕪而寧靜。

最近讀到《沙漠化為一口井：我所知的三毛的撒哈拉》一書：從歷史、宗教、民俗風情等不同角度，去認識當初三毛生活與書寫的西屬撒哈拉。攥寫殺上的日子，遊牧民族與沙漠觀光之間，帶我們走進當地人真實的生活，與夢境般的大漠之美。

我最喜歡書中最後的這句話：「綿延無盡的沙丘，看似無路，卻無處不是路。」可不是嗎？所謂路，只不過是前人走過的痕跡，當前方看似無路時，充滿未知，卻也同時蘊藏著無限的可能性。

沙漠中，瑰麗的夕陽灑在大地上，駱駝走向沒有盡頭的遠方，那望眼欲穿的寂靜詩意，至今仍在胸口發燙。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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