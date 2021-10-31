驚雷百里共蕩蕩，烈焰摧荒戰魔亂，蒼冥山徑上，天魔、孤炬燎原一決雌雄，魔界新章將以骸筆血墨鋪寫，瀕臨絕境的王者面對新崛起的霸王，就在刀鋒掠火過後一片靜肅，從此魔無二主，掠火勢將中原焚燒殆盡！

隱閒無意辨青黃，玉骨一身寄心涼，突來狂風煞景致，異端魔族一步驚落滿地肅殺，久違之地、久違之人，涼心居驀然錚音一響，丹青雙絃憑空撥動，一人神祕而現，起手撥絃空吟天地，激起一瀑雪花！

生死難辨鷺君危，索命雷鼓迎面催，梳劍鳴聲絕色再現，天仙飛揚豁命闢道，生死瞬間，驚見夜空巧現天驥，紫星劃空鏗然一聲，是神器鳴珂秀戟護主鎮關，銳聲如劍直透耳目，更有絕無僅見的殺意，赫見極光白茫之中邁出一人，俊影行步，泰然自若，神秘劍者應天時渡紅塵！魔劫橫掃，魔蟲肆虐，武林戰端燃烽火，魔族傾勢奪天下！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂戰魔策》第1章：霹靂戰魔策；《霹靂戰魔策》第2章：強者為尊。