高雄李姓男子把無聊當有趣，竟在6月中旬連續向警方報案謊稱看見2名男子與1隻猴子正在偷剪電線、友人陳姓男子遭不明人士槍擊並倒臥家中，警方到場時卻都沒有發現相關情事，因此依社會秩序維護法移送李男，高雄地院鳳山簡易庭法官認為，李男故意向公務員謊報災害，判罰李男5000元罰鍰。

判決指出，李男於今年6月17日下午5時21分撥打110報案專線，謊報自己看見2名男子與1隻猴子正在偷剪電線，又於隔日上午10時5分委由簡姓鄰居撥打110報案專線，謊報友人陳男遭到不明人士槍擊並倒臥家中，但警方接獲報案趕抵現場時，卻都沒有發現2案件相關情事，且經確認是謊報行為。

高雄地院鳳山簡易庭法官認為，李男謊報案件的行為已使公務人員疲於奔命，且若當時另發生其他刑案，而需派員警前往處理時，將會因此受影響，認定李男違反社會秩序維護法第85條第3款「故意向該公務員謊報災害之行為」，判處李男5000元罰鍰。