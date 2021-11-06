高雄市鼓山區一間摩鐵6日中午左右發現一對情侶陳屍浴缸，旅館方指出，該對情侶5日晚間開車投宿時並無異狀。（鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鼓山區一間摩鐵6日下午傳出一對情侶陳屍於浴缸，一度傳出女性死者年紀比男性大逾20歲，後來發現是誤把女性死者持有的其母親身分證認為本人，經確認死者為18歲黃姓女子與20歲洪姓男子，而房內發現一包白色粉末，但詳細成分與兩人確切死因尚待進一步釐清。

據悉，該對情侶於5日晚間開車至鼓山區一間汽車旅館投宿，一切均無異狀，而櫃檯人員於6日中午打電話到房內提醒退房，卻發現電話遲遲未接通，遂派出房務人員前往房間確認。豈料，房務人員以備用鑰匙開門進入房內，卻發現該對情侶倒臥在浴缸內，已無呼吸心跳，嚇得立刻報警處理。

警方到場後，於浴缸旁發現一只夾鏈袋，內裝有白色粉末，因房內無打鬥痕跡，初步排除外力介入，後續將把白色粉末送驗確認成分，並將兩人死因報請檢方相驗。

據《ETtoday新聞雲》報導，初期傳出男性死者與女性死者差20歲，經確認釐清死者身分為20歲洪姓男子、18歲黃姓女子，初期誤報則是因女子身上持有其母親的身分證。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！