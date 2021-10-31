民進黨首場公投說明會在桃園市舉行，不僅蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦都喊話要投下公投不同意票，桃園市長鄭文燦31日赴桃園市新屋區參與永安海螺體驗園區完工視察，再度提到真正保護海岸是桃園團隊，「他們說我們在綁架藻礁，是他們才在綁架藻礁」。對此珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則回應，說謊的人之後要不斷圓謊，民眾會對他們不再信任。

潘忠政說，民進黨在首場公投說明會提到綁架藻礁這件事，民進黨不斷在製造三人成虎、散播顛倒是非的說法，民進黨當時主動關心藻礁，也給了承諾，如今承諾沒做到不說，現在甚至拿空汙、缺電等對台灣人民情緒勒索，就是為了鞏固自己的基本盤，以為民眾不會主動去接收資訊，用這種方式想去洗腦，並且已經在實質進行撕票的行為了，「怎麼反而說成是我們拿珍愛藻礁綁架台灣？誰在無限上綱？」

他說，民進黨低估台灣人，過去大家對藻礁可能不太關注，但是隨著公投日期逼近，現在也成為台灣重要的社會議題，民眾會想知道真相，就會主動去了解以及思辨，而民進黨到現在仍然是不斷在說謊，之後也要不斷的圓謊，這反而會對他們不利，因為民眾開始對他們不信任。潘忠政也說，鄭文燦所說的「他們」，知道是在向環團喊話，但他所認為的「他們」，是泛指所有關心藻礁的人，任何想完整保護藻礁的人。