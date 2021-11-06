桃園市長鄭文燦下海，戴上額頭有月亮的黑面膜飾演「坡青天」，宣導水土保持重要性。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦下海，戴上額頭有月亮的黑面膜飾演「坡青天」，宣導水土保持重要性。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦下海，戴上額頭有月亮的黑面膜飾演「坡青天」，宣導水土保持重要性。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦下海，戴上額頭有月亮的黑面膜飾演「坡青天」，宣導水土保持重要性。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦下海，戴上額頭有月亮的黑面膜飾演「坡青天」，宣導水土保持重要性。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦下海，戴上額頭有月亮的黑面膜飾演「坡青天」，宣導水土保持重要性。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦下海，戴上額頭有月亮的黑面膜飾演「坡青天」，宣導水土保持重要性。(蔡依珍攝)

水務局長劉振宇呼籲大家一起做好水土保持與坡地維護工作，減少災害的發生。(蔡依珍攝)

好犧牲！桃園市水務局為了宣導保護轄內山坡地，請來市長鄭文燦下海，戴上額頭有月亮的黑面膜飾演「坡青天」，宣導山坡地就像人臉也要做好保水保濕，影片上架不到1小時就近500人按讚，市府也和在地廠商合作，在鄭文燦臉書留言就能抽黑面膜，鼓勵大家一起愛美愛地球。

鄭文燦為維護桃園市山坡地的永續利用、保護民眾生命財產安全，在水務局規畫下，親自下海演出「坡青天」，戴上在地竹炭及環保創意設計的黑面膜，用保水保濕的臉部，比喻需要被保水護土的大地，以包青天其正義凜然的形象使用面膜，詼諧童趣地告訴大家水土保持的功效。

水務局長劉振宇表示，「坡青天」影片有雙關寓意，傳達不只臉要透過敷面膜做好保濕外，山坡地水土保持也要做好，絕不能濫墾濫伐，才不會造成土石流的發生，「不然臉都黑了的坡青天，就可能找上門！」，呼籲大家一起做好水土保持與坡地維護工作，減少災害的發生，讓桃園有個綠意盎然的坡地環境，推動環境永續發展，並遠離坡地災害威脅。

鄭文燦呼籲民眾，多數山坡地坡度陡峭、地質脆弱，加上地震、暴雨集中及人為恣意開發，使得崩塌、地滑、土石流等天然災害頻繁，如果沒有做好坡地保護，會加速破壞環境，造成坡地災害發生。

劉振宇也提醒，山坡地開發要申請，如果有不清楚或不明白處，桃園市水土保持服務團每周星期一、四上午在水務局提供諮詢服務，民眾也可以預約服務團至現地輔導。