美國藥廠莫德納今天表示，有關12至17歲青少年注射莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，美國食品暨藥物管理局已告知他們，還需要更多時間才能完成評估。
路透社報導，莫德納（Moderna Inc）發表聲明，美國食品暨藥物管理局（FDA）已告知，不太可能在明年元月22日前完成評估，如此可能導致莫德納取得12至17歲警急使用授權（EUA）的時間將延後。
這家美國製藥大廠的執行長班塞爾（Stephane Bancel）上週曾表示，根據他們與FDA的溝通，相信未來數週內可取得供12至17歲施打的授權。
莫德納指出，10月29日晚間接獲通知，因近來有關於注射疫苗後，國際間對於心肌炎風險的分析，FDA還需要更多時間予以評估。這是主要對年輕男性造成影響的罕見副作用。
針對取得12至17歲青少年施打的授權，莫德納是在今年6月提出申請。（譯者：曹宇帆）1101101
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