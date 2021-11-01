Elizeu Zaleski dos Santos believes his #UFC267 fight against Benoit Saint-Denis should have been stopped. pic.twitter.com/ml29XdAvHU — MMAFighting.com (@MMAFighting) October 30 2021

終極格鬥聯盟UFC在阿布達比舉辦的UFC 267出現一位糟糕的裁判基斯列夫(Vyacheslav Kiselev)，他即使看見拳手被打得頭破血流陷入險境，也沒有介入喊停比賽。這種明顯失職的行為讓基斯列夫在主賽開打前緊急遭到撤換，成為罕見的裁判自己被拉下場的案例。

這場比賽是由巴西拳手薩爾斯基(Elizeu Zaleski dos Santos)、法國「戰神」聖丹尼斯(Benoit Saint-Denis)交手。進入第2回合之後，成為薩爾斯基單方面痛扁聖丹尼斯的局面，拳頭與膝擊不斷落在聖丹尼斯身上，他被打得鼻青臉腫，還有多道割傷，明顯沒有還擊力量，但裁判基斯列夫只站在旁邊看也不阻止。

第3回合，薩爾斯基不小心用手插到了聖丹尼斯的眼睛，聖丹尼斯說他看不清楚了，裁判基斯列夫仍允許繼續比賽。薩爾斯基打完3回合之後以判定獲勝，原本基斯列夫還要負責當晚的主賽，UFC主辦方因為他糟糕的執法能力臨時將他換下。

UFC老總懷特(Dana White)當時人在體育館的更衣室，聽說了之後也很不高興，他向美媒《雅虎體育》表示基斯列夫的執法「非常噁心」。當年幫忙草擬綜合格鬥規則的業界名人麥卡錫(John McCarthy)在推特重話批評：「UFC史上最爛的一次執法。」

媒體去給這位裁判基斯列夫「起底」，發現他年輕時也是格鬥選手，職業生涯4戰全敗，而且每場都是在第一回合被裁判介入喊停。換言之，基斯列夫在拳手時代被裁判救過4次，他自己當上裁判之後卻疏於保護拳手了。