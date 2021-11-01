南投竹山透天厝民宅暗夜火災 屋主經送醫急救後不治 14:072021/11/01 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹山暗夜火災，造成一死一傷。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣竹山鎮大義街一處透天厝民宅，昨天晚上10點多發生火災，張姓屋主因為罹患慢性病，行動不便被嗆傷倒地，全身有50％燒傷，經送醫急救仍然不治；他的妻子順利逃生，僅有擦挫傷及受到驚嚇，並無大礙。 南投縣消防局指出，昨天晚上接獲民眾報案後，竹山消防分隊立即派員到場，迅速控制火勢，但66歲的張姓屋主未能及時逃生，送醫不治；至於起火原因，還待火災調查科進一步鑑定釐清。 東京地鐵瘋漢揮刀砍人縱火 乘客跳窗進月台奔逃至少17人輕重傷 花蓮民宅惡火連燒八戶 7旬夫妻幸運被救出 #竹山 #暗夜 #火災 #一死一傷 #張姓屋主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被遺忘的時光 老舊建物前程似「井」 09:012021/10/30 房產達人 格力回應在美9100萬美元罰款 8年前金額已全計提 13:512021/10/31 兩岸 南投違規車撞超載採茶車 20傷兩駕駛挨罰 04:102021/11/01 地方新聞 南投採茶車清晨車禍20人輕重傷 2駕駛無酒駕受骨折挫傷 09:422021/10/31 社會 張懷顥打BNT燒3天 飲食全失憶 04:102021/11/01 娛樂新聞 張學仁武打闖進北美大銀幕 04:102021/11/01 娛樂新聞 南投採茶車擠18人遭對向車越線撞擊 警：採茶車超載改裝也要罰 12:312021/10/31 社會 娛樂A咖》張艾嘉兒子昔遭綁架 念念青春罕見吐心聲：他是最大挑戰 07:012021/11/01 娛樂 北投麗禧旅展祭優惠 必搶萬元有找住宿券 每日限量50張 17:112021/10/31 生活 張懷顥接種第一劑BNT發燒3天 39度急就醫「像被飛機撞到」 16:272021/10/31 娛樂 熊出沒注意！海岸山脈黑熊現蹤 林管處：最高規格警戒 18:182021/10/31 社會 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 國道開96km挨罰他怒轟「搶錢」 網見紅單1關鍵笑了：開的好 - 社會 妻難產成植物人 夫守床沿9年提離婚了 更一審結果大逆轉 - 社會 五教共主是5億土豪「少龍」坐擁全台數十筆房地 財產近5億 - 社會 套房變砲房 新竹男當二房東加倍租給應召站下場慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。