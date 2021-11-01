南投縣竹山鎮大義街一處透天厝民宅，昨天晚上10點多發生火災，張姓屋主因為罹患慢性病，行動不便被嗆傷倒地，全身有50％燒傷，經送醫急救仍然不治；他的妻子順利逃生，僅有擦挫傷及受到驚嚇，並無大礙。

南投縣消防局指出，昨天晚上接獲民眾報案後，竹山消防分隊立即派員到場，迅速控制火勢，但66歲的張姓屋主未能及時逃生，送醫不治；至於起火原因，還待火災調查科進一步鑑定釐清。