火災現場分秒必爭，其火煙造成民眾生命財產重大損失，消防人員首先面對的關卡就是破門，為提升搜索救援時效，新北市政府消防局特別在今天於消防局保長訓練中心，辦理多元入侵破壞訓練，特別邀請國內反恐菁英保一警察總隊維安特勤隊進行經驗交流。

為提升搜索救援時效，新北市政府消防局特別在今天於消防局保長訓練中心，辦理多元入侵破壞訓練，特別邀請國內反恐菁英保一警察總隊維安特勤隊進行經驗交流。(新北消防局提供)

為提升搜索救援時效，新北市政府消防局特別在今天於消防局保長訓練中心，辦理多元入侵破壞訓練，特別邀請國內反恐菁英保一警察總隊維安特勤隊進行經驗交流。(新北消防局提供)

都市建築物大門可謂五花八門，從傳統的木門、鐵門、高級的電子鎖、天地鎖及各式鐵捲門，使救援難度大幅提升；隨著科技演進，有別以往沉重的破門器材，改以輕巧、快速的小型切割器、油壓破壞剪應用破壞侵入。

為提升搜索救援時效，新北市政府消防局特別在今天於消防局保長訓練中心，辦理多元入侵破壞訓練，特別邀請國內反恐菁英保一警察總隊維安特勤隊進行經驗交流。(新北消防局提供)

為提升搜索救援時效，新北市政府消防局特別在今天於消防局保長訓練中心，辦理多元入侵破壞訓練，特別邀請國內反恐菁英保一警察總隊維安特勤隊進行經驗交流。(新北消防局提供)

除正面突破外，亦會架設雙節梯嘗試從陽台破壞侵入，以達多元入侵爭取時效為目的；當今破壞門鎖的佼佼者非國內反恐菁英--維安特勤隊莫屬，利用各式重型破壞器材，安靜且快速的進行破門攻堅搶救人質並迅速將歹徒繩之以法，其作業手法及技巧可供消防人員借鏡參考，藉由本次訓練使雙方了解國內、外先進的器材應用方法，建立深厚的合作情誼。

消防局長黃德清表示，保護民眾生命財產為消防人員使命，除了良好的體能外，亦須不斷強化救援的技術，培養團隊默契，才能在火災現場發揮最好的救災效能，維護民眾生命財產安全。