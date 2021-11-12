全國高中職學生將近2.5萬份學習歷程檔案遺失超過1個月，藍綠立委亟籲提出懲處名單。教育部今(12)日傍晚發布新聞稿表示，本日已將該案檢討及精進作為書面報告函送立法院，並強調國教署在事發第一時間以口頭與書面提出負起行政督導責任，續辦理相關人事行政懲處程序，國教署長彭富源則自請記過。

教育部表示，針對此案，所有有意願重新上傳學習歷程檔案的學生，於10月26日已全數完成上傳。

對於朝野呼籲教育部提出相關懲處人員名單，教育部僅在新聞稿提到，國教署彭富源署長於事發第一時間，即以口頭及書面提出負起行政督導責任，並於學生完成上傳後，再次就行政督導疏失，提報自請記過處分，續辦理相關人事行政懲處程序。

教育部指出，此起事件雖是機房向上集中作業時，工程師操作錯誤引起，但檢討分析後，仍有系統維運量能不足及行政督導管理不周的情形，教育部因此提出5大項精進作為，分別是：強化機房管理專業能量、加強備份監控並落實還原演練、建立系統重大變更多重驗證及複核機制、爭取國教署設立資訊（安）專責單位、轉移高級中等學校學生學習歷程系統維運及向上集中作業機制。

教育部稱，後續雖已協助有意重新上傳檔案的學生全數完成上傳，但仍增加學生、家長、教師及學校行政同仁的壓力與負擔，再次致上最深的歉意。後續將持續強化相關精進作為，優化教育體系整體資訊及資安量能，以維護全國教職員生相關權益。