立法院教育文化委員會南下台中考察豐原漆藝館。（王文吉攝）

翁子國小的前身為1922年創立的「豐原公學校翁子分教場」，明年將迎接100周年校慶。（王文吉攝）

翁子國小的前身為1922年創立的「豐原公學校翁子分教場」，明年將迎接100周年校慶。（王文吉攝）

翁子國小通學巷道狹窄，影響學生安全，常有車輛擦撞圍牆。（王文吉攝）

立法院教育文化委員會南下台中豐原考察，共有11校提出需求計畫爭取經費補助。（王文吉攝）

為爭取台中基層教育建設與豐原漆藝館二期興建計畫，立委江啟臣18日邀請立法院教育文化委員會前往豐原考察，邀集當地11所國中、小進行簡報，請校方提出改善需求，並協助向中央、地方有關單位爭取經費補助。

立法院教育文化委員會召委李德維安排南下台中豐原考察，邀請教育部、國教署、體育署等單位會勘翁子國小、豐陽國中、豐東國中及葫蘆墩國小，新社高中、東勢高工、東新國中、新盛國小、瑞穗國小、豐原國小與豐田國小等校分別進行簡報，校方提出補助經費，爭取完善教育設施。

針對翁子國小老舊圍牆整建案，江啟臣表示，他在2014年曾協助翁子國小爭取9800多萬元進行校舍興建，去年爭取體育署800萬元興建「翁子國小半戶外球場」，均完工啟用。翁子國小的前身為1922年創立的「豐原公學校翁子分教場」，明年將迎接100周年校慶，但校舍圍牆老舊，牆面斑駁不堪，需要重新整建。

江啟臣指出，目前校方正在準備計畫書，考量圍牆整建一案將美化在地社區且促進鄰里發展，將請教育局與建設局協助校方爭取內政部營建署「創造城鄉新風貌計畫」，並請相關部會全力協助。

對於豐東國中老舊校舍改建，江啟臣說，豐東國中是台中市第二大公立國中，校齡已達53年、師生人數超過2000人，而今部分校舍管線老舊且牆面多處破損，更有耐震疑慮，教育部應全力支持校舍改建計畫。針對教育部老舊校舍計畫即將結束，江啟臣要求延長計畫，全面檢驗全國各級校舍安全。

有關豐陽國中棒球打擊場屋頂增建工程，江啟臣說，豐陽國中是豐原地區唯一的一支國中棒球隊，目前簡易打擊練習場沒有屋頂，遇雨就無法訓練，今日會勘特別爭取100萬元經費，讓球員不用擔心颳風下雨，全心投入訓練。針對東勢區新盛國小廣播與總機系統設備一案，也爭取94萬元經費協助校方。

後續有關新盛國小泳池設施與校園圍牆地磚整修，以及新社高中農科大樓興建、東勢高工操場內人工草皮設施、瑞穗國小視聽教室與遊戲場改善、豐原國小體育館整修、豐田國小老舊校舍重建、東新國中多功能教室設施整修及葫蘆墩國小PU跑道與籃球場整建案，江啟臣表示，請市府教育局協助校方盡速提出具體計畫書，一定會在立法院強力要求，全力協助各校爭取經費。

除此之外，針對豐原漆藝館二期興建計畫，江啟臣指出，目前豐原漆藝館管理機關為區公所，市府應提升定位層級，朝向文化中心、博物館等形式規畫，將整體設計與鄰近中正公園進行通盤規劃，並將人流、車流動線與停車空間納入考量。

與會的市議員張瀞分承諾，不論是教育預算或是漆藝館興建經費，她絕對會在市議會全力支持。針對今日會勘的重大建設，包含豐原漆藝館二期工程、豐東國東與豐田國小老舊校舍重建經費，她都會向盧秀燕市長全力爭取，不分中央、地方一起努力。