中央流行疫情指揮中心日前宣布無陪侍的視聽歌唱業2日開放飲食，舞廳、酒店轉型KTV的業者興奮期待，廚房準備凌晨上工準備酒菜，警方深怕娛樂場所飲酒又起鬥毆，正規畫臨檢勤務防範糾紛。

台灣因新冠肺炎疫情關閉舞廳、酒店營業長達近半年，業者為求生存，紛紛重新申請牌照，轉型成視聽歌唱業與餐廳重新營業，卻因為包廂內不得飲食規定，業績收入無法與平日相比。

中央流行疫情指揮中心宣布無陪侍的娛樂場所2日開放飲食，地方業者如釋重負，1日已號召廚房準備酒、菜，等候午夜一過，立刻開賣。

萬象KTV在網路上有「被舞廳耽誤的水餃店」稱號，水餃意外成為饕客美食選之一，業者1日已作好飲食材料準備凌晨開賣。

警方卻憂心娛樂場所開賣餐飲將出現一波「報復性消費」，飲酒令一開，夜間治安將不平靜。正規畫相關臨檢勤務防治。

事實上，台南市近日夜店糾紛仍層出不窮，客人仍偷帶酒類，帶傳播妹佯稱朋友進場，酒後鬧事的情況零星出現，惟發生案件數減少，也未擴大成社會矚目案件。

為防範娛樂場所開放飲酒帶來糾紛，都會區內的地方警分局著手規畫臨檢勤務，提高見警率，降低酒後失控糾紛案件發生。

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