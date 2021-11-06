基隆市文化局長陳靜萍（左起）、立委蔡適應、基隆市長林右昌、誠品董事長吳旻潔6日參與誠品期間限定店進駐基隆沙灣園區活動。（張穎齊攝）

基隆市文化局與誠品書店攜手合作，誠品基隆期間限定店6日在要塞司令官邸正式開幕，市長林右昌表示，他心情很激動，誠品的進駐將會帶來新的文化內容意象，也可讓大家用不同的視野重新認識這塊土地，為基隆創造新的想像可能。

今日上午的開幕儀式，由林右昌與誠品董事長吳旻潔共同主持，配合剛啟用的沙灣歷史文化園區，安排70場系列藝文活動及誠品職人規畫逾千本主題選書、文具、黑膠及特色伴手禮，期望開幕後能邀請全台民眾一同到現場，一起翻閱基隆東岸沙灣歷史風華的文化新篇章。

林右昌激動地表示，今日帶來新的文化內容意象，書店是傳遞創造希望的地方，誠品不只是書店，也是對生活的一種看法，基隆此刻正需要這種力量，城市是為了幫人民創造更好的生活，也是實現希望的場所，誠品書店準備了很多認識基隆的書籍，相信一定會成為最夯的朝聖地。

林右昌還指出，沙灣歷史文化園區建置完成之後，讓鄰近居民體驗新的生活方式，誠品的進駐，還會帶來很多文化講座跟讀書會、導讀等，帶領大家用不同的視野重新認識這塊土地，為基隆創造新的想像可能性。

吳旻潔表示，誠品從2022年開始將以社區文化生活為主軸，能夠進駐這麼優雅的空間，她也非常感謝基隆市府團隊給予這樣的機會，讓誠品能夠跟著市民共同走讀，認識基隆的美好。

文化局長陳靜萍表示，沙灣歷史文化園區內的2棟歷史建築－「基隆要塞司令官邸」及「基隆要塞司令部校官眷舍」，都是「大基隆歷史場景再現整合計畫」修復再利用的重要指標，這次能與誠品書店攜手合作，以期間限定店的概念進駐古蹟，不僅象徵舊有歷史文化獲得新的詮釋，更代表誠品書店之於基隆人的情感共鳴，深埋在過去每一位曾經在基隆生活過的記憶連結。透過期間限定店的概念進駐古蹟，讓文化走入生活日常，也是我們一直在努力的目標。

陳靜萍指出，這次誠品書店進駐2棟日式建築開展期間限定店，因應古蹟不同樣態而有不同的策展設計。「基隆要塞司令官邸」座落於小山坡上的優美位置，在富有濃厚日式老宅氛圍裡，藉由誠品書店精心策劃的藝文策展、閱讀區，以及規畫逾70場藝文活動及周末定時古蹟導覽，由誠品職人帶領走訪與認識基隆故事。