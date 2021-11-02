適當清潔臉部與身體，可以保持乾淨，但是，許多人的清潔方式與使用的產品卻不適合自己！網路上甚至流傳許多洗臉與沐浴用化粧品的NG迷思，你也中招了嗎？對此，食品藥物管理署邀請皮膚科胡怡萱醫師教大家正確的皮膚清潔方式，並破解三大NG迷思。

●NG迷思一：水晶肥皂可以洗全身？

胡醫師表示，曾遇過民眾使用水晶肥皂洗全身，導致皮膚受損、紅腫、過敏的情形而就醫。由於水晶肥皂屬於洗衣皂，其產品標示已說明僅供洗滌衣物用，因此提醒民眾不要用於清潔皮膚。

●NG迷思二：泡泡越多，洗得更乾淨？

市售的洗面乳、沐浴乳等產品含有「界面活性劑」成分，能有效清潔皮膚。因界面活性劑分子有兩端，一端為親油端，可與皮膚上的油垢結合；另一端為親水端，則與水結合，經過沖洗後達到潔淨皮膚的效果。

然而，界面活性劑的種類多，起泡能力不一，胡醫師說，其實洗臉與沐浴用化粧品的起泡力和去油力沒有百分之百的相關性，不一定起泡能力高，清潔效果就越好。有些凝露狀、乳霜狀的產品，或是起泡力較弱的產品，一樣具有帶走油垢的效果。

●NG迷思三： 肌膚緊繃，才乾淨？

很多人誤以為把皮膚的油脂全洗掉，達到「乾乾繃繃」的感覺才是真乾淨，食藥署提醒，其實皮膚角質層上需要有一層完整的皮脂膜保護，若過度清潔，可能會傷害皮膚角質層，讓皮膚的保護力下降，變得乾燥粗糙，容易受到外界刺激，導致乾裂使細菌入侵的狀況。